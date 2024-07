Vorbild Montabaur Sieht es so irgendwann auf der Housing aus? (Fotos)

Bitburg/Montabaur · Aus der ehemaligen Westerwald-Kaserne in Montabaur ist ein angesagtes Wohnviertel entstanden – das an vielen Stellen ein Vorbild für Bitburg sein könnte. Wer also wissen will, wie es an der Housing irgendwann mal aussehen könnte, für den lohnt ein Blick gen Westerwald. Oder auf diesen Text.

02.07.2024 , 06:19 Uhr

Link zur Paywall Quartier Süd in Montabaur: Vorbild für die Housing in Bitburg? 8 Bilder Foto: Quartiersmanufaktur

Von Christian Thome Redaktion Eifel