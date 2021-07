Umwelt und Tiere : Silberfuchs: Erst sehr umtriebig, dann wieder weg

Region Die Spur des Silberfuchses verliert sich im Frühjahr. Seitdem wurden den Behörden keine weiteren Sichtungen des exotischen Tieres in der Region Trier bekannt. Wo er hin ist, weiß niemand. Doch nicht jeder ist traurig darüber, dass er weg ist.

Heinz-Werner Steffen ist wohl der letzte, der den Silberfuchs zu Gesicht bekommt. Und zwar am Morgen des 10. April am Mont Royal in Traben-Trarbach. Es ist lausiges Wetter gegen 11 Uhr, trotzdem muss der Hund ja raus. „Ich war die ganze Runde alleine und bin niemanden begegnet“, schreibt Steffen.

Da rennt plötzlich ein Hase über den Weg und verschwindet in den Weinbergen. Und wenige Sekunden später folgt dann das schwarze Tier, wohl auf Verfolgungsjagd. Damals denkt der Traben-Trarbacher, es handle sich um einen freilaufenden Hund. Heute aber sieht er das anders: „Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Tier um einen Silberfuchs gehandelt hat.“

Info Kleines Portrait: der Silberfuchs Der Silberfuchs ist eine Farbvariante des heimischen Rotfuchses, die in unseren Breiten normalerweise nicht vorkommt. Zuhause ist er eigentlich im hohen Norden, in Skandinavien, Sibirien oder Alaska etwa. Der sogenannte „Schwärzling“, wie er im Wissenschaftsjargon heißt, wird aber wegen seines auffälligen schwarz-silbrigen Felles auch noch immer in Pelzfarmen in Osteuropa gezüchtet. Entsprechende Mäntel sind auch im Internet zu bekommen.

Unwahrscheinlich ist das nicht. Denn kurz davor ist das Tier nachweislich in Bausendorf gesehen und auch fotografiert worden — keine 20 Kilometer weiter westlich.

Mindestens sechs weitere Entdeckungen des exotischen Fuchses gab es zudem in Erden an der Mosel, in Bickendorf, Sinspelt und Bitburg in der Eifel, im luxemburgischen Nieveranven und im Hunsrück (der TV berichtete). Wobei Fachleuten aus dem Großherzogtum bereits gelang die Aufnahmen der Tiere zu vergleichen und zu belegen, dass es sich um mindestens zwei Exemplare handeln muss.

Von einer weiteren möglichen Sichtung in Wittlich hat der TV erst vor Kurzem erfahren. Es muss laut Walburga Junglen Mitte März gewesen sein. Damals hatte sie Nachtdienst an der Pforte des Krankenhauses und behielt auch die Überwachungskameras im Blick. „Und in einer Nacht beobachte ich über eine Kamera, wie ein Tier sich bei unserem Hubschrauberlandeplatz aufhielt“, schreibt die Kinheimerin in ihrer E-Mail.

Es sei zu groß gewesen für eine Katze und ähnelte einem Fuchs. „Und ich wunderte mich nur über die dunkle Fellfarbe“, sagt Junglen. Könnte es also ein Silberfuchs gewesen sein?

Unsicher, aber nicht unmöglich. Denn der oder die schwarzen Vierbeiner waren eine Weile lang recht umtriebig. Sie tauchten im Frühjahr auf — womöglich ausgebüxt von einem Privathalter, denn den Wildparks der Region ist keiner abhanden gekommen.

Nach dem April allerdings verliert sich die Spur. Auch dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz wurden zwischenzeitig keine Erkenntnisse zu dem Neuankömmling bekannt, wie auf TV-Anfrage zu erfahren ist. „Hierzu liegt uns kein neuer Sachstand vor“, erklärt eine Pressesprecherin der Behörde.

Ist das Tier also selbstständig wieder abgewandert, vielleicht auf der Suche nach einem neuen Territorium? Dass Füchse weiter als 50 Kilometer laufen, ist Fachleuten zufolge jedenfalls unüblich. Und auch im angrenzenden rheinland-pfälzischen oder nordrhein-westfälischen Umland hat ja niemand den Exoten vor die Linse gekriegt.

Ist der Fuchs vielleicht überfahren worden oder einfach verhungert? Alles Spekulationen. Ob die womöglich einem Privatmann ausgebüxten Haustiere überhaupt in der Wildnis überlebensfähig sind, ist unklar. Dass er kaum Scheu vorm Menschen hat, aber belegt. So harrte ein Individuum etwa über mehrere Stunden im Garten eines Eifelers aus.

Sein Verschwinden jedenfalls wird nicht überall für Tränen sorgen. Denn sowohl dem Umweltministerium als auch der Jägerschaft hatte das Auftauchen des Silberfuchses in der Region eher Sorgen bereitet. Man befürchtete, der kleine Räuber könne als invasive Art die heimische Tierwelt verändern und vielleicht auch den Rotfuchs verdrängen. Dies scheint sich nun erstmal nicht zu bestätigen.