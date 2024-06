Neueröffnung in Bitburg Neues Yogastudio in Bitburg: Raus aus dem Kopf, rein in den Körper

In der Bitburger Fußgängerzone herrscht Betrieb. Handwerker entladen einen Transporter. Fußgänger laufen über das Pflaster. Im Hintergrund rauscht der Autoverkehr. Dann steigt man in der Josef-Niederprüm-Straße in einem von außen eher unscheinbaren Haus die Wendeltreppe in die zweite Etage empor und betritt das Yogastudio von Silke Klein.