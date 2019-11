Kommunen : Neue Dasburger Bürgermeisterin bekommt volle Rückendeckung vom Rat

Dasburg Dasburg hat eine neue Bürgermeisterin: Silke Nelles folgt auf Beate Bormann. Und sie muss nicht alles alleine machen, denn auch die Ratsmitglieder übernehmen Aufgaben.

Am Ende unseres Gesprächs weist Silke Nelles, frisch gewählte Gemeindechefin von Dasburg, noch schnell auf einen Termin hin: Den Weihnachtsmarkt rund ums soeben sanierte Gemeindehaus auf der Burg, am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember. Und dass der Markt bereits seit 1991 zuverlässig vom Musikverein Dahnen-Dasburg organisiert werde. 1991 – „da hab ich noch nicht dran gedacht, Bürgermeisterin zu werden“, sagt sie und lacht.

Seit die Ortsgemeinde das Forsthaus auf der Burganlage erneuerte, eine Ferienwohnung einbaute und die Verbandsgemeinde Arzfeld dort Trauungen in einem gesonderten Raum anbietet, brummt es dort. Von Anfang an kümmerten sich Ex-Bürgermeisterin Beate Bormann und Christa Heiles um das Haus. „In fünf Jahren haben wir da 129 Trauungen über die Bühne gebracht“, sagt Beate Bormann. „Das wird toll angenommen. Und wir haben jetzt schon fürs nächste Jahr richtig viele Buchungen.“

Vor allem war das Beate Bormann, ihre Vorgängerin: Die hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, im Oktober aufhören zu wollen und ihren Ruhestand zu genießen. Allerdings versprach sie ihrer designierten Nachfolgerin auch: „Ich nehm dich an die Hand und zeig dir alles.“ Silke Nelles fragte daraufhin den Rat: „Wie seht ihr das? Unterstützt ihr mich?“ Und die Antwort habe gelautet: „Wir helfen, so gut es geht.“

Und wenn auch im Moment vieles auf sie einstürze: „Es macht Spaß. Alle ziehen an einem Strang“, sagt Silke Nelles. „Ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir haben ja doch einiges, was in den nächsten Jahren ansteht.“