Konzert Temperamentvoll, tänzerisch und virtuos: Sinfonisches Blasorchester Bitburg-Prüm gibt Konzert in Irrel

Bitburg/Prüm · Beim Konzert des Sinfonischen Blasorchesters Bitburg-Prüm am Sonntag in Irrel, spielt die Musik in Spanien und Portugal. Und es gibt die Goldmedaille des vergangenen Jahres beim internationalen Wettbewerb in Kerkrade in den Niederlanden.

08.03.2023, 10:52 Uhr

Das Sinfonische Blasorchester konzentriert bei der Probe. Foto: Sinfonisches Blasorchester

Von Christina Bents

Beim internationalen Blasorchesterwettbewerb in Kerkrade in den Niederlanden ist das Sinfonische Blasorchester (SBO) Bitburg-Prüm schon fast Stammgast. Acht Goldmedaillen haben sie dort schon bekommen. Im vergangenen Jahr sogar den Sonderpreis für das beste Schlagwerkensemble. Wir haben mit dem musikalischen Gesamtleiter Thomas Rippinger über das diesjährige Programm und das Konzert in Irrel gesprochen.