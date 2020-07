Bildung : Gymnasium in Biesdorf begrüßt neue Schüler

Gymnasium in Biesdorf begrüßt neue Schüler

Biesdorf (red) Am Biesdorfer St.-Josef-Gymnasium fiel wegen der Corona-Krise die traditionelle Hauskirmes aus, und doch lag ein klein wenig Hauskirmes-Atmosphäre in der Luft: Schulleiter Jürgen Gieraths begrüßte die neuen Fünftklässler und ihre Eltern unter freiem Himmel auf dem grünen Campus der Schule.

So konnten sich die neuen Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung aller Corona-Regeln zwanglos kennenlernen. In der Kirche trafen die einzelnen Klassen ihre Klassenlehrer. Es wurden Fotos gemacht und Schüler und Eltern in kleinen Gruppen durch die Schule geführt. Anschließend kamen sie bei Speisen und Getränken im Innenhof der Schule mit gebotenem Abstand ins Gespräch. Foto: Rudolf Otten