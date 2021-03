Bildung : Zusatzstunden am St.-Josef-Gymnasium

Zusatzstunden am St.-Josef-Gymnasium

Das St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf ist auf die Situation der zukünftigen Fünftklässler sehr gut vorbereitet. Foto: St.-Josef-Gymnasium Biesdorf

Biesdorf (red) Für viele Familien steht die Frage im Raum, auf welche weiterführende Schule ihre Kinder wechseln sollen. Viertklässler kämpfen – ebenso wie alle anderen Schüler und ihre Eltern – mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Ein regulärer Schulalltag ist schon lange nicht mehr möglich und die „Arbeit im Home-Office“ gestaltet sich zusehends schwieriger. Deshalb wird das St.-Josef-Gymnasium Biesdorf im kommenden Schuljahr sein Unterrichtsangebot anpassen und zusätzliche Mathematik- und Deutschstunden einplanen – zumindest in den Wochen bis zu den Herbstferien. „Für alle Beteiligten, Schüler, Eltern und Lehrer sind Leistungsstand und Leistungsfähigkeit der Viertklässler vielfach nur schwierig einzuschätzen. Die letzten Monate haben deutliche Spuren in der Bildungsbiografie der Kinder hinterlassen. Wir wollen die negativen Folgen abmildern und gemeinsam mit den Kindern versuchen, Lücken zu schließen“, sagt Schulleiter Jürgen Gieraths über die Pläne. Es sollte auch denen das SJG offen stehen, die in ihrer Entscheidung noch unsicher sind.