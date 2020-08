Bildung : Wechsel im Lehrerkollegium des Gymnasiums Biesdorf

Am SJG Biesdorf wurden sie bereits vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet: Maria Konter (Mathematik, Erdkunde, Informatik), Dr. Hans-Uwe Maskow (Deutsch, Geschichte), Günther Schneiders (Deutsch, Sozialkunde), Norbert Schmitz (Musik, Geschichte), Christine Conradt (Englisch, Geschichte) und Dr. Peter Stolz (Englisch, Sozialkunde), im Bild mit Schulleiter Jürgen Gieraths (mittlere Reihe, rechts). Foto: Rudolf Otten

Biesdorf (red) Verschiedene personelle Neuerungen gibt es am St.-Josef-Gymnasium (SJG) in Biesdorf. Bereits vor den Sommerferien wurden verdiente Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet: ­Maria Konter (Mathematik, Erdkunde, Informatik), Hans-Uwe Maskow (Deutsch, Geschichte), Günther Schneiders (Deutsch, Sozialkunde), Norbert Schmitz (Musik, Geschichte), Christine Conradt (Englisch, Geschichte) und ­Peter Stolz (Englisch, Sozialkunde).

Die beiden Referendare Verena Glaser (Deutsch, Geschichte) und Maximilian Niggemann (Englisch, Latein) sowie die Lehrerinnen Katja Hoffmann (Englisch, Französisch) und Carina Conrad (Deutsch, Englisch) mit dem Schulleiter des SJG Biesdorf, Jürgen Gieraths (Zweiter von links). Foto: Rudolf Otten