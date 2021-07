Spiel und Freizeit : 18, 20, 2, 0, 4: Herzbube lädt zum Skatspiel ein

Bitburg (red) Es wird wieder Skat gedroschen in Bitburg. Der Skatclub Herz Bube Bitburg beginnt mit dem Spielen am Freitag 2. Juli, 19.30 Uhr, im Gasthaus Sonnenhof in Matzen. Da ja immer noch wegen Corona Vorsicht geboten ist, kann nur ins Spiellokal kommen, wer Nachweise erbringt.

