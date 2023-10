Kartenspielen für den guten Zweck Skatclub Herz Bube Bitburg lädt zum Benefizturnier zugunsten der Westeifelwerke

Die gemeinnützige Westeifel Werke GmBH wiederum gehärt zu den Lebenshilfen Bitburg, Daun und Prüm. Der Unternehmensverbund setzt sich seit etwa 40 Jahren für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft ein. An insgesamt 13 Standorten im Vulkaneifelkreis und Eifelkreis Bitburg-Prüm wird Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zum selbstbestimmten Leben und Arbeiten gegeben. Zu den Tochterfirmen gehören unter anderem das Euvea Freizeit- und Tagungshotel in Neuerburg, die Europäische Werkstätten Cooperation Euweco, die Westeifel Werke Integrationsgesellschaft WEW und die Lebenshilfe Wohngemeinschaften Eifel.