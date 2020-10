Skate Park : Skate-Workshop für Jugendliche

Speicher (red) Das Energieunternehmen Westenergie veranstaltet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Speicher und der Initiative skate-aid am Dienstag, 20., und Mittwoch, 21. Oktober, zwischen 10 und 16 Uhr einen Skate-Workshop.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus dem Raum Speicher im Alter zwischen acht und 16 Jahren. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich bis Mittwoch, 14. Oktober bei Lisa-Marie Schwarz, per E-Mail an lisa-marie.schwarz@drk-bitburg.de oder unter Telefon 0151/ 16249378 anmelden.