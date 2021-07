Freizeit : Beim Skatturnier gewinnt Günther Peters vor Arnold Thiex und Berthold Klein

Der Skatclub „Herz Bube Bitburg“ hat erstmals seit Oktober 2020 wieder zu einem Turnier geladen. Ins Vereinslokal Gasthaus Sonnenhof in Bitburg-Matzen kamen zahlreiche Teilnehmer. Foto: TV/Hans Krämer

Bitburg Allzeit „Gut Blatt“ in Bitburg-Matzen: Der Skatclub „Herz Bube Bitburg“ hat nach langer Corona-Pause ein offenes Turnier veranstaltet.

Schon bei der Anfahrt zum Vereinslokal merkt man, dass hier richtig was los ist. Der Parkplatz platzt aus allen Nähten. Der Skatclub „Herz Bube Bitburg“ hat zum ersten Mal wieder seit Oktober vergangenen Jahres zum Turnier geladen, und zahlreiche Teilnehmer kamen.

Der Verein veranstaltet monatlich – an jedem ersten Freitag im Monat – ein Turnier für alle Skat­begeisterten. Nach längerer Zwangspause durfte nun wieder wieder „gedroschen“ werden. Hierzu trafen sich Skatspielerinnen und -spieler von benachbarten Vereinen, aber auch solche, die noch nicht organisiert sind, im Vereinslokal Gasthaus Sonnenhof in Bitburg-Matzen zum offenen Turnier. 55 Teilnehmer hatten sich am Freitag eingeschrieben.