Wintersport von Eifel bis Hunsrück Lift geöffnet, Loipe gespurt: Hier ist Skifahren in der Region am Wochenende möglich

In der Eifel und Vulkaneifel sowie dem Hunsrück gibt es bekanntlich einige Anlaufstellen für begeisterte Wintersportler. Zum Beispiel den Ernstberg. Ewald Schäfer, Vorstandsvorsitzender des Ski-Langlauf-Vereins Ernstberg, sagte am Donnerstag: „Bei uns hat es gestern erst angefangen, richtig zu schneien.“ Wenn der Schnee liegen bliebe, würden sie am Freitag prüfen, ob für das Wochenende die Strecke geöffnet werden kann.