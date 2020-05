Vereine : Ski-Klub Prüm startet ins Training

Prüm Der Ski-Klub Prüm beginnt nach der corona-bedingten Zwangspause wieder mit einigen Angeboten: Die Leichtathletik-Gruppen starten zu unterschiedlichen Terminen, je nach Alter und Sportart. Der Lauf- und Walkingtreff startet am Mittwoch, 3. Juni, um 19 Uhr auf dem Parkplatz in der Wolfsschlucht in die neue Saison.



