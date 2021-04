Corona-Pandemie : Warum die Eifel von der Notbremse noch kurz verschont bleibt

Lars Messerich steht vor dem leer stehenden Laden, in dem der Gewerbeverein Bitburg eine Teststation einrichtet. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Seit drei Tagen liegt die Inzidenz über 100 und dennoch wird im Eifelkreis der Bundeslockdown noch nicht umgesetzt. Hier die Hintergründe.

(de) Einfach nur bis drei zählen, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Obwohl der Eifelkreis am Mittwoch den dritten Tag in Folge einen Inzidenzwert von über 100 meldet, greift die Bundes-Notbremse nicht. Noch nicht.

Hintergrund ist, dass die beim Robert-Koch-Institut erfassten Werte die Grundlage für die Entscheidung bilden, wann der Lockdown beginnt. Die Zahlen werden beim RKI aber erst mit einem Tag Verzug erfasst (siehe Info).

Info Mit einem Tag Verzug Das Infektionsschutzgesetz gibt vor, dass sich die Bekämpfungsverordnungen der Länder sowie die „Bundes-Notbremse“ einheitlich nach den beim Robert-Koch-Institut (RKI) registrierten Inzidenzwerten orientieren. Das RKI ist jedoch stets einen Tag in Verzug im Vergleich zu den Gesundheitsämtern vor Ort. Das führt dazu, dass die Bundes-Notbremse, die ja greift, wenn ein Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen einen Inzidenzwert über 100 hat, erst gilt, wenn beim RKI drei Tage diese Schwelle überschritten wurde. Und das wiederum ist, im Vergleich zur Lage vor Ort, erst mit einem Tag Verzug der Fall. Denn die Gesundheitsämter melden bis 14 Uhr ihre Fallzahlen an das Land, am Nachmittag veröffentlicht das Land die Werte aller Landkreise und kreisfreien Städte, die daraufhin auch wieder von den Kreisen weitergegeben werden und das RKI erfasst all diese Meldungen der Länder und veröffentlicht am Folgetag die RKI-Statistik.

Das führt dazu, dass der Eifelkreis in der RKI-Statistik erst am Donnerstag den dritten Tag in Folge einen Inzidenzwert von mehr als 100 hat. Die Notbremse greift dann am übernächsten Tag – also um 0 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dass der Samstag ein Feiertag ist, spielt dabei nach Angaben der Kreisverwaltung keine Rolle.

Konkret bedeutet dass: Im Eifelkreis gilt ab Freitagnacht eine Ausgangssperre, Frisörbesuche sind nur noch mit negativem Corona-Test möglich. Gleiches gilt beim Shoppen – auch hier brauchen die Kunden einen Test, Ausnahme sind Lebensmittelmärkte, Apotheken, Tankstellen und weitere Bereiche des täglichen Bedarfs. Außengastronomie sowie Nagel-, Massage- und Tatoo-Studios müssen wieder schließen.

In Bitburg richtet der Gewerbeverein in einem leerstehenden Laden eine Teststation ein, die am Freitag ihren Betrieb in der Fußgängerzone aufnimmt. „Dort bieten wir von 9 bis 18 Uhr kostenlose Schnelltests an“, sagt Gewerbevereinsvorsitzender Lars Messerich. Ziel sei es, den Kunden das Einkaufen möglichst leicht zu machen. Und mit dem Test könne man dann ja auch irgendwann noch einen Kaffee oder ein Bier trinken gehen. Wenn die Gastronomie wieder öffnen darf.

In Prüm gab es ähnliche Überlegungen. Aber in der Nachbarstadt ist die Teststation der Verbandsgemeinde fußläufig von der Innenstadt aus zu erreichen. Die Prümer Gewerbevereinsvorsitzende Daniele Haas, die selbst ein Hotel betreibt, bedauert, dass die Außengastronomie wegen der Bundes-Notbremse im Eifelkreis wieder schließen muss. „Die Menschen freuen sich so sehr, wieder raus zu können.“ Auch Lars Messerich bedauert die erneute Schließung der Außengastronomie. „Bummeln und dann noch im Café oder Restaurant einkehren, gehören ja zusammen.“