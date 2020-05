Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalfinanzen im Eifelkreis : Verbandsgemeinden haben 27,7 Millionen Euro Schulden

Foto: TV/Laux Simone

Bitburg/Prüm/Arzfeld Von Arzfeld bis zur Südeifel: Wenn die Verbandsgemeinden Projekte umsetzen wollen, brauchen sie dafür Geld. Doch oft mangelt es nicht nur daran – die Kommunen sind sogar verschuldet. Warum das so ist und wie die Kommunen dagegen vorgehen wollen, erfahren sie hier.



Wie hoch sind Investitionskredite, die die Verbandsgemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm zum Ausbau und Erhalt ihrer Infrastruktur aufgenommen haben und bedienen müssen? Um diese Frage zu beantworten, hat sich der Volksfreund von den Verbandsgemeindeverwaltungen die Zahlen der Jahre 1999, 2004, 2009, 2014 und 2019 geben lassen und ausgewertet. Das Ergebnis: Zusammen haben die fünf Verbandsgemeinden des Eifelkreises Bitburg-Prüm Schulden in Höhe von rund 27,7 Millionen Euro.

Das ist ein erster Schritt, um die Finanzentwicklung der Kommunen im Kreis miteinander zu vergleichen. In die Analyse nicht mit einbezogen wurde die Stadt Bitburg, die keinem Gemeindeverband angehört (siehe Info Vergleich Bitburg-Wittlich).

INFO Bitburg und Wittlich: Die Schulden Die Städte Bitburg und Wittlich sind verbandsfrei, gehören also keiner Verbandsgemeinde an. Der Schuldenstand der Stadt Bitburg beträgt aktuell circa 22,4 Millionen Euro. Die Stadt Wittlich ist mit circa 28,2 Millionen Euro verschuldet. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegen Bitburg (1494 Euro) und Wittlich (1485 Euro) fast gleichauf. Da die verbandsfreien Städte ihre Investitionen in die Infrastruktur alleine finanzieren müssen und sich nicht auf viele Ortsgemeinden verteilen, sind diese Schulden in der Regel deutlich höher.

Verbandsgemeinde Arzfeld

Die Verbandsgemeinde Arzfeld unterhält aktuell Investitionskredite in Höhe von rund fünf Millionen Euro. Sie liefert mit Blick auf die vergangenen 20 Jahre für die fünf Verbandsgemeinden den Median-Wert – das ist der statistische Mittelwert, also der Wert, um den sich alle übrigen Werte aus der Statistik verteilen. Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, sagt hierzu: „Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde ist im Vergleich zu den anderen Kommunen sehr gering. Viele Menschen arbeiten in Luxemburg, was für die Gemeinden bedeutet, dass die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil wegfallen.“ Auch fehlten leider große Betriebe, wie man sie etwa im Prümer Raum finde.

Dass der Investitionskredit der VG Arzfeld aktuell niedriger ist als im Jahr 1999 (6 075 000 Euro), lässt sich mit dem strikten Sparkurs der Verbandsgemeinde erklären. Das bedeutet laut Kruppert aber auch, dass in den 2000er Jahren zunächst weniger Geld in die Infrastruktur – etwa in Schulen und Feuerwehren – investiert wurde. Die Folge war, dass die Schulden bis zum Jahr 2014 auf rund 3,4 Millionen Euro abgebaut wurden. In den vergangenen Jahren sei dann wieder Geld in den Erhalt der Schulen, Turnhallen und Feuerwehren investiert worden.



Verbandsgemeinde Bitburger Land

Die Frage, weshalb die Verbandsgemeinde Bitburger Land im Vergleich zu den anderen Verbandsgemeinden im Eifelkreis mit 10,8 Millionen Euro den höchsten Schuldenstand im Eifelkreis habe, beantwortet VG-Sprecherin Anna Sadowsky ausweichend: „Der Vergleich des Schuldenstandes bedarf einer Betrachtung der generellen Situation der Gemeindeverbände.“ Einfluss auf die Finanzsituation hätten etwa die Zahl der Einwohner, die Anzahl der Ortsgemeinden in dem Gemeindeverbund und die Größe der Fläche der Verbandsgemeinde. So leite sich aus diesen Faktoren der Bedarf beispielsweise an Schulen und Feuerwehren ab. Gerade in die Freiwilligen Feuerwehren seien hohe Summen investiert worden, um die Versorgung der Bevölkerung zukünftig sicherzustellen.

Die Verbandsgemeinde Bitburger Land will laut Sadowsky ihre Schulden abbauen, sobald die „finanzintensiven Großinvestitionen in Schulen und Feuerwehren“ erledigt sind.



Verbandsgemeinde Prüm

Die Verbandsgemeinde Prüm ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm der Musterknabe unter den Kommunen. Sie hat mit 1,2 Millionen Euro den niedrigsten Schuldenstand. Als Gründe hierfür nennt Anton Karp, Kämmerer der Verbandsgemeinde Prüm, folgende: „Wir haben zur Finanzierung der Eigenanteile aus Investitionen seit dem Jahr 2007 keine Kredite mehr aufgenommen und unsere Investitionen dank Haushaltsüberschüssen ohne Kreditaufnahme finanziert.“

Mit 43 Ortsgemeinden habe die Verbandsgemeinde Prüm im Vergleich zu den übrigen Verbandsgemeinden im Kreis auch eine höhere Steuerkraft als Basis für die Verbandsgemeindeumlage. Das liege an dem Gewerbe- und Industriestandort in Weinsheim sowie an der überdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt Prüm. Im Auge behalten müsse man hingegen die sinkende Einwohnerzahl. Das bedeute niedrigere Steuereinnahmen. Die „Fixkosten“ könnten aber nicht in gleichem Maß angepasst werden.

Das Ziel der Verbandsgemeinde Prüm ist es laut Karp, die Schulden weiter abzubauen. Sollten höhere Investitionen anstehen, werde man sicherlich zur langfristigen Refinanzierung auch wieder Kredite aufnahmen. Karp: „Schulden sind dem Grunde nach nicht negativ. Die Vorteile einer entsprechenden Investition seien für die Bürger sofort nutzbar. Man muss nur die Tilgung dieser Kredite vernünftig gestalten.“



Verbandsgemeinde Speicher

Im Vergleich mit den anderen Verbandsgemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm weist die Verbandsgemeinde Speicher mit 1,4 Millionen Euro den zweitniedrigsten Stand bei den Investitionskrediten auf. Nach den Gründen gefragt, weicht Uwe Marx, Kämmerer der Verbandsgemeinde Speicher, aus. Er hält einen Vergleich der Verbandsgemeinden im Eifelkreis „aufgrund der unterschiedlichen Strukturen sowie der regionalen Unterschiede und Besonderheiten nur schwer für möglich“. Den Grund für den seit dem Jahr 1999 relativ gleichbleibenden Stand der Investitionskredite sieht er in der guten Einnahmesituation einerseits und in einer soliden Haushaltsführung andererseits. Marx: „Für viele Maßnahmen war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich. Durch ausgeglichene Haushalte ist eine ordentliche Tilgung der Kredite möglich.“



Verbandsgemeinde Südeifel

Nach der Verbandsgemeinde Bitburger Land hat die VG Südeifel mit 9,2 Millionen Euro die höchsten Schulden im Eifelkreis. Laut Moritz Petry, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel, liege dies an der „eklatanten Steuerschwäche der 65 Ortsgemeinden und der Stadt Neuerburg“. Aufgrund der Nähe zu Luxemburg würden kommunale Einnahmen aus der Einkommens- sowie aus der Gewerbesteuer fehlen. Dieses Defizit werde durch die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die 63 der 66 Gemeinden erhalten, unzureichend ausgeglichen. Petry: „Trotzdem müssen eine Verwaltung, ein Hallenbad, ein Freibad, sechs Grundschulen und circa 50 Feuerwehrstandorte unterhalten und finanziert werden.“

Der Verbandsgemeinde Südeifel ist es trotz der schwierigen Rahmenbedingungen seit 2014 gelungen, ihre Schulden – beziehungsweise die Schulden der beiden Vorgänger-Verbandsgemeinden Irrel und Neuerburg – in Höhe von etwa 2,1 Millionen Euro abzubauen. „Nach der Fusion konnten die Personalkosten durch einen sozialverträglichen Stellenabbau reduziert werden“, sagt Petry zu dieser Entwicklung. Die Personalkosten pro Einwohner seien die mit Abstand niedrigsten im Eifelkreis. Außerdem sei in der Verbandsgemeinde nicht in größerem Umfang investiert worden.

Laut Petry wird man künftig wieder maßvoll investieren, etwa dank einer hohen Förderung durch den Bund in die Sanierung des Hallenbads. Man arbeite weiter daran, die Verwaltungsstruktur zu optimieren. Und mit der Aufgabe des Verwaltungsgebäudes in Irrel würde der Unterhaltungsaufwand für die Immobilien deutlich reduziert.



Die Pro-Kopf-Verschuldung

Die absoluten Zahlen verraten nicht alles über die Finanzkraft der Gemeindeverbände. Wichtig ist auch, sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeindeverbände anzuschauen. So zeigt sich etwa, dass die Verbandsgemeinde Arzfeld aktuell mit 484 Euro die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Kreisgebet aufweist, gefolgt von den Verbandsgemeinden Südeifel (479 Euro) und Bitburger Land (425 Euro). Klassenbeste sind auch hier die Verbandsgemeinde Prüm (57 Euro) und die Verbandsgemeinde Speicher (171 Euro). Im nächsten Teil der Serie Kommunalfinanzen schaut der Volksfreund auf weitere Kennziffern der Verbandsgemeinden, und er spricht mit dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz über die kommunalen Finanzen.

Wenn die Euros Mangelware sind: Den Verbandsgemeinden in der Eifel fehlt das Geld. Foto: Klaus Kimmling