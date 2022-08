Kommentar : Schluss mit dem Stillstand

Es ist wie so oft: Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Eine Neugestaltung des Beda-Platzes gibt es nur zusammen mit der Bit-Galerie. Macht für die Sparkasse ja auch keinen Sinn, Millionen in einen schönen Platz zu investieren, wenn die Brache direkt neben ihrer Geschäftsstelle, auf der die Galerie geplant wird, bleibt.

Das Einkaufszentrum ist aber von allen Projekten das komplexeste. Nicht nur wegen der einst auf mehr als 50 Millionen Euro geschätzten Investitionssumme, sondern auch und gerade wegen des Nutzungsmixes aus Einkaufen, Freizeit, Büro- und Dienstleistungsflächen, der nicht erst mit Blick auf die Corona-Pandemie, sondern auch bereits zuvor immer wieder angepasst und neu austariert werden musste, etwa, weil große Filialisten ihre Geschäftspolitik änderten. Was inzwischen längst erschwerend hinzu kommt, ist die Entwicklung der Baupreise. Die schießen durch die Decke. Investoren gehen bei Projekten in dieser Größenordnung, wie sie am Beda-Platz geplant werden, auch ein enormes Risiko ein. Auch vor diesem Hintergrund sollte sich Bitburg glücklich schätzen, dass es Projektentwickler gibt, die an den Standort glauben und bereit sind, hier ihr Geld zu investieren. Solche Unternehmer braucht es, um aus dem weiter unter seinem Wert genutzten Platz mit seinem Hinterhof-Charme endlich das zu machen, was möglich ist: ein schönes Stadtzentrum, wo das Leben pulsiert.