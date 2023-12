Weihnachtsmarkt Bitburg Bitburgs Weihnachtsmarkt startet nach dem Brand wieder durch

Er stand wie viele erst mal unter Schock, als am Sonntagvormittag ein Grillstand auf dem Weihnachtsmarkt in Brand geraten ist. Während der Ermittlungsarbeiten zur Brandursache musste der Markt schließen. Nun steht für die Polizei fest: Ein technischer Defekt hat den Brand verursacht. Die verkohlten Reste des Grillstands sind abtransportiert, der Platz gereinigt, die Buden neu arrangiert. Am Donnerstag, 14. Dezember, geht es weiter.