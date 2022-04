Kommentar : Es geht um mehr als Geld

Die Entscheidung ist gefallen. Den Kopf in den Sand zu stecken, bringt nichts. Dafür ist die Aufgabe zu groß. Das Konzept für die Gartenschau-Bewerbung hat ja gezeigt, dass die Umnutzung der Housing zum Motor für die Entwicklung der Stadt, des Umlands und des Kreises werden könnte.

Wie viel von dem beeindruckenden Konzept auch ohne den Rückenwind einer Gartenschau umgesetzt werden kann, muss jetzt ausgelotet werden. Hier ist das Land, aber auch der Bund in der Pflicht. Sie dürfen Bitburg nicht hängen lassen. Aber es geht nicht nur um Geld. Mit dem Gartenschau-Aus ist auch die Chance vertan, den Standort prominent zu vermarkten. Eine Housing-Plattform, die allen Interessierten zeigt, was die Eifel zu bieten hat und wie sich das Areal entwickeln könnte, wäre wichtig. Denn so, wie das Gelände jetzt aussieht, ist es alles andere als einladend.