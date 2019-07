Kinderfreizeit : So geht Pizza: Angebot für Kinder in Bleialf

Bleialf Klingt doch lecker: Pizza-Backen für Kinder ab 7 Jahren bietet das Alte Backhaus in Bleialf in der Auwer Straße am Dienstag, 23. Juli.

Beginn ist um 14.30 Uhr. Jedes Kind darf sich dabei seine eigene Wunschpizza zubereiten, bei gutem Wetter wird im Steinofen auf der Terrasse gebacken. Danach geht es noch zu einer Runde Minigolf.