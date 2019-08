Kommentar : So kann sich Mut auszahlen

Er ist noch nicht gewählt, dem Wallersheimer Rat soll nicht vorgegriffen werden. Aber Werner Feld bringt mit, was man braucht: Erfahrung und die Lust aufs Anpacken. Die Wallersheimer haben den mutigen und richtigen Schritt getan, als sie die Last des Ehrenamts auf mehrere verteilten und ihren Kandidaten per Ausschreibung suchten.

Das hat sich ausgezahlt. Wie erfreulich, dass es auch noch ein Neubürger ist, der mit spürbarer Einsatzbereitschaft ins Amt gehen will. Und dass ihm dabei eine, auch durch den Dorfverein, funktionierende Gemeindschaft zur Seite steht. Klar: Es wird nicht alles leicht werden. Aber viele sind schon mit deutlich schlechteren Voraussetzungen ins Amt gestartet.