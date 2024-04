1100 Menschen betroffen Bombenfund in Bitburg: Der Fahrplan für die Evakuierung der Stadt

Wer schon länger in Bitburg wohnt, ist im Evakuiertwerden geübt. Immer wieder tauchen in der Stadt bei Bauarbeiten Blindgänger auf: allein acht Mal in den vergangenen 15 Jahren. Die Bombe, die jetzt am Donnerstagmittag am Borenweg gefunden wurde, wird am Sonntag entschärft.