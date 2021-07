Ein Schuljahr in der Pandemie : „Wir sind durch die Erfahrung der Pandemie zusammengerückt“

Drei, die auch selbst während der Pandemie eine Menge gelernt haben: Lehrerin Anna Keilen, stellvertretende Schulleiterin Hilke Zimmermann und Schulleiter Jan-Henning Syrbe von der Grundschule Rittersdorf. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Rittersdorf Wenn heute die Sommerferien beginnen liegt hinter den Kindern, aber auch den Eltern und Lehrern ein besonderes Schuljahr. Eins, das maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt war – und alle Beteiligten vor eine Herausforderung gestellt hat. So hat die Pandemie auch den Schulalltag an der Grundschule in Rittersdorf auf den Kopf gestellt.

(de) Endlich, Sommerferien! Wie haben Generationen von Schülern das herbeigesehnt. Auf Ferien freuen sich die ABC-Schützen natürlich immer noch, auch an der Grundschule in Rittersdorf, wo wir kurz vor Ferienbeginn zu Besuch sind. Dort toben die Jungen und Mädchen über den Schulhof und sorgen für diese typische Geräuschkulisse, die es nur gibt, wenn mehrere Kinder zusammen sind.

Das war für dieses Schuljahr über weite Strecken nicht möglich, die Schule über Monate geschlossen und auch im Privaten waren die Kontakte limitiert. Keine Frage, dass sie sich schon allein deshalb gefreut haben, als Mitte Juni endlich wieder der Regelbetrieb möglich war. Denn das, was die Kinder während des Homeschoolings am meisten vermisst haben, waren andere Kinder.

Umfrage Das sagen Grundschüler zum Pandemie-Schuljahr Anna Theisen (8 Jahre), 2. Klasse: „Ich habe alles an der Schule vermisst, besonders meine Lehrerinnen und Klassenkameraden, weil ich sie beim Videounterricht nur in klein auf dem Bildschirm sehen konnte. Und das ist kein echtes Sehen, dafür muss man sich gegenüberstehen. Am meisten habe ich mich auf den Unterricht mit den Mitschülern im Klassenraum gefreut und nicht alleine zu Hause. Auch wenn es mit Maske war, ist es toll gewesen, mit den anderen wieder in der Pause zu spielen.“ Kate Schilling (9 Jahre), 3. Klasse: „Am meisten habe ich alle meine Freunde vermisst. Doof fand ich, dass wir alles mit dem Handy bearbeiten mussten. Lieber wäre ich in der Schule gewesen. Der gemeinsame Unterricht macht viel mehr Spaß und ich kann jetzt wieder alle meine Freunde sehen.“ Fynn Joosten (9 Jahre), 3. Klasse: „In der Schule finde ich es deutlich schöner. Ich finde es toll, alle meine Freunde wieder zu sehen. Ein gemeinsamer Schultag ist mir lieber, als wenn ich zu Hause nur alleine sitze. Nicht gefallen hat mir, dass wir immer zu Hause bleiben mussten. Nervig war es, wenn ich die Aufgaben nicht verstanden habe, dass ich dann keine Lehrer fragen konnte.“ (Die Kinder wurden in Absprache mit ihren Eltern befragt).

Schüler, Eltern, aber auch die Lehrer stellte Corona vor Herausforderungen, wie unser Gespräch an der Grundschule Rittersdorf zeigt, wo Schulleiter Jan-Henning Syrbe, die stellvertretende Schulleiterin Hilke Zimmermann und Lehrerin Anna Keilen mit uns auf bewegte Monate zurückblicken.

Wie hat Sie die Corona-Pandemie im Schulalltag getroffen?

Jan-Henning Syrbe: Völlig unvorbereitet. Wie hätte das jemand voraussehen können? Aber wir sind dann an unserer Schule sehr schnell übergegangen zu klären, wie wir mit der neuen Lage umgehen können. Das war Mitte März 2020, da gab es im Eifelkreis gerade die ersten Corona-Fälle, und ich war mir sicher: Das wird unseren Schulalltag massiv verändern. Nicht nur für ein paar Wochen. Es mussten neue Wege gegangen werden. Alte Gewohnheiten mussten abgelegt werden. Was dann aber alles passierte, habe ich mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht vorstellen können.

Hilke Zimmermann: In der ersten Woche, als die Schulen geschlossen wurden, haben wir den Kindern Bücher, Arbeitshefte, einfach alles Mögliche mit nach Hause gegeben und uns im Kollegium gefragt: Woran können unsere Schüler weitestgehend selbstständig arbeiten?

Anna Keilen: Es war dann recht schnell klar, dass wir den Familien mehr zu Hause anbieten müssen. Wir haben an der Schule eine Abholstation eingerichtet, wo Eltern Arbeitsmaterialien für ihre Kinder abholen konnten. Auch an Sonntagen war es möglich die Materialien abzuholen. Hier gab es auch die Gelegenheit zu einem einen Gespräch mit den Eltern. Das war am Anfang alles recht improvisiert, hat aber funktioniert.

Zimmermann: Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und kannte etliche Orte hier noch nicht. Da bin ich mit dem Auto über die Dörfer zu den Familien gefahren und lernte so auch, wo die Schüler herkommen.

Vor welchen Herausforderungen standen Sie damals, ganz am Anfang der Pandemie, als die Schulen für drei Monate geschlossen wurden?

Syrbe: Die große Frage war tatsächlich, wie bekommen wir Schul-Unterlagen zu den Kindern? Bücher auszugsweise abfotografieren und ins Netz stellen, geht ja nicht wegen des Urheberrechts. Aber vor allem war auch schnell klar: Wir brauchen eine Möglichkeit, Kontakt zu den Kindern und den Eltern zu halten. Eine Plattform, über die wir uns verbinden können, jenseits der Option,alle einzeln anzuschreiben oder anzurufen. Videokonferenzsysteme wie Microsoft Teams oder Google Classroom waren in Rheinland-Pfalz wegen der Datenschutzverordnung nicht erlaubt.

Wie haben Sie sich geholfen?

Syrbe: Wir fingen selbst an zu suchen und sind auf die Software Schoolfox aus Österreich gestoßen. Nach den Osterferien 2020 gab es dann bei dieser Software auch eine Videofunktion. Das war ein großer Schritt. Jetzt hatten wir die Sprichwörtliche „eierlegende Wollmilchsau“. Die App hat sich so sehr bewährt, dass wir sie im Schulalltag nicht mehr missen möchten.

Waren denn alle Familien technisch entsprechend dafür ausgerüstet?

Syrbe: Diese Sofware funktioniert als App auf Smartphones, und die gibt es inzwischen tatsächlich in allen Familien, während das für Tablets oder Computer nicht gilt. Außerdem haben wir 15 Schul-Tablets an Familien ausgeliehen. Wir sind da glücklicherweise im Medienbereich schon vor der Pandemie recht weit gewesen. Die acht Geräte aus der Soforthilfe des Landes kamen übrigens vor vier Wochen bei uns an.

Hatten Sie die Sorge, dass die Kinder wegen des Homeschoolings weniger lernen?

Keilen: Ja, die Sorge gab es auf jeden Fall. Aber wir haben über die Monate gemerkt, dass diese besondere Situation sich recht unterschiedlich auf die Schüler auswirkt. Einige kamen mit dem Zuhause-Lernen problemlos zurecht, anderen fiel es sehr schwer, sich zu motivieren. Einigen fehlte die Struktur des Schulalltags, anderen nicht. Das war und ist sehr individuell. Und es ist nicht so, dass es guten Schülern zwingend leichter, schwächeren zwingend schweren gefallen wäre. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie die Kinder sich in dieser Situation zurechtgefunden haben.

Zimmermann: Wir mussten den Unterricht jeden Tag und jede Woche neu erfinden. Wir haben Lehrvideos gedreht. Also Videos, die zeigen, wie wir etwas an der Tafel erklären und die wir den Kindern dann zur Verfügung gestellt haben. Da haben wir gemerkt, dass ein solches Video zum Beispiel nicht so lang sein kann wie eine übliche Unterrichtseinheit, weil die Konzentrationsspanne der Kinder kürzer ist, wenn sie sich das Video ansehen. Es gab eine Menge, wo wir uns von Tag zu Tag und von Woche zu Woche neu darauf einrichten mussten.

Trotz solcher und vieler weiterer Bemühungen von Lehrern gibt es die Befürchtung, dass die Kinder viel versäumt haben könnten. Wie sehen Sie das?

Keilen: Die Kinder haben viel versäumt, was ihre soziale, emotionale Entwicklung angeht. Das, was sie sonst in der Gruppe mit Gleichaltrigen lernen. Was den reinen Lernstoff angeht, lässt sich das nicht pauschal beantworten. Da sind die Auswirkungen von Kind zu Kind sehr verschieden. Unsere 1. Klassen haben das Alphabet und die Schreibschrift auch im Homeschooling gelernt. Wie gründlich die Inhalte haften bleiben, wird sich wohl erst später zeigen.

Zimmermann: Wir haben über die ganze Zeit auch eine Notbetreuung angeboten für Familien, wo beide Elternteile arbeiten oder Alleinerziehende. Es mussten Pläne erstellt werden, welches Kind an welchen Tagen, wie lange die Notbetreuung besucht. Es gibt Kinder, denen wurde zu Hause alles erklärt, die müssen sich jetzt erst mal wieder daran gewöhnen, sich Themen auch selbstständig zu erarbeiten. Andere haben auch zu Hause selbstständig gearbeitet. Das ist tatsächlich sehr verschieden.

Keilen: Die Lage änderte sich ja auch ständig. Nach dem Sommer waren die Kinder kurz wieder da. Um größtmöglichen Abstand zu gewährleisten und die Tische entsprechend auseinanderziehen zu können, haben wir die Klassenräume leergeräumt. Bücherregale, Sitzecken, alles, was es sonst gemütlich macht, musste raus.

Hat die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen auch positive Auswirkungen auf den Unterricht?

Syrbe: Was wir beim Wechselunterricht und den damit kleineren Lerngruppen gemerkt haben, ist, dass dieser für die Schüler einfach intensiver ist. Lehrer haben viel mehr Zeit, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Aber, um so etwas dauerhaft zu etablieren, etwa zwei Mal die Woche qualitativ in kleineren Gruppen zu arbeiten, fehlt leider das Geld und damit das Personal. Mit Hilfe von Spendern konnten wir im Winter 2020 eine Lerntherapeutin einstellen. Später kam, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bitburger Land, noch eine zweite Erzieherin für den Ganztagsbetrieb hinzu. So konnten wir wenigstens etwas den Bedürfnissen der Kinder nach individuellerer Betreuung gerecht werden.

Zimmermann: Das wäre natürlich toll, kleine Gruppen zu etablieren. Das Problem beim Wechselunterricht, mit dem wir im Februar begonnen haben, ist, dass zwei Gruppen auf verschiedene Weisen unterrichtet wurden. Wir mussten flexibel bleiben und umplanen, wenn wir etwa gemerkt haben, dass es nicht möglich war, eine Grundlage zu legen, um diese in den folge Tagen abzurufen.

Syrbe: Von Anfang an, hatten wir uns dazu entschieden, täglichen Wechselunterricht zu erteilen. Nur so war es möglich die Kinder regelmäßig sehen. Wenn der Unterrichtsinhalt nicht richtig verstanden war, konnten wir schnell gegensteuern.

Keilen: Diese Flexibilität und auch die Erfahrung, dass man es schaffen kann, ich glaube, das ist etwas, das bleibt. Was soll jetzt noch kommen?

Syrbe: Und dann haben wir relativ rasch mit den Eltern ein digitales Netzwerk aufgebaut, wir sind einen Riesenschritt in Richtung Digitalisierung gegangen.

Keilen: Und ich würde sagen, dass wir enger zusammengerückt sind durch die Pandemie.

Zimmermann: Ja, auf jeden Fall. Im Kollegenkreis, aber auch mit den Eltern. Der Kontakt ist intensiver als vorher.

Auch für die Eltern war die Situation nicht einfach.

Keilen: Auf jeden Fall. Nach den ersten Monaten häuften sich dann irgendwann schon auch Rückmeldungen, dass das belastend sei und alle sich wünschen, dass die Kinder wieder normal zur Schule können.

Zimmermann: Die Eltern haben einen fantastischen Job gemacht. Das muss man sagen. Da, wo es nicht so gut geklappt hat, haben wir reagiert und darum gebeten, dass die Kinder in die Notbetreuung kommen.

Syrbe: Das aber waren glücklicherweise Einzelfälle. Ähnlich wie anfangs beim Testen. Da gab es auch Eltern, die nicht wollten, dass ihre Kinder getestet werden. Das hat sich aber gelegt. Seither haben wir an der Schule rund 4500 Schnelltests gemacht. Kein einziger war positiv.

Gab es denn Corona-Fälle in Ihrer Schule?

Syrbe: Wir hatten über die komplette Zeit der Pandemie seit März 2020 insgesamt 19 Kinder, die in Quarantäne mussten. Die Übertragungen fanden aber nicht in der Schule, sondern im Familienkreis statt. Im Kollegium gab es keinen einzigen Fall.

Zimmermann: Anfangs hatte ich schon Angst, mich anzustecken. Das hat bei mir mit der ersten Impfung aufgehört. Anfangs war ja auch noch die Frage, ob man sich über Kontaktflächen infizieren könnte. Da war ja nicht klar, ob es ein Risiko ist, wenn ein Kind einen Stift benutzt, den zuvor ein anderes Kind in der Hand hatte.

Syrbe: Insgesamt würde ich sagen, dass uns das stärker gemacht hat. Wir haben gelernt, aus der Not eine Tugend zu machen. Ich persönlich bin sehr stolz auf die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen.

Foto: Fritz-Peter Linden