TV-Schulprojekt KLASSE! Regional, saisonal – und nicht für die Tonne

Was hat die eigene Ernährung mit dem Klimawandel zu tun? Wie kann ich Co 2 auch beim Kaufen, Lagern und Zubereiten von Essen vermeiden? Wie kaufe ich richtig ein, damit ich nachher keine Lebensmittel wegwerfen muss? Wie kann ich meine Brotdose für die Schule mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln bestücken? Diese und noch viel mehr Fragen standen vergangene Woche auf dem Stundenplan der beiden siebten Klassen am Genossenschaftlichen Gymnasium in Speicher (Kreis Bitburg-Prüm).