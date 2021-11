Einzelhandel : Schaurig-schönes Einkaufserlebnis zu Halloween in der Bierstadt (Fotos)

Bitburg Das traditionelle Halloween-Shopping in Bitburg hat am Wochenende zahlreiche Besucher angezogen.

Von Matthias Willems

Seit 20 Jahren machen an Halloween allerlei Spukgestalten die Straßen der Stadt Bitburg unsicher. Das Halloween-Shopping zog – trotz des parallel stattfindenden Mantelsonntags in Trier – zahlreiche Besucher aus der Umgebung an. Während die kleinen Hexen und Gespenster sich über die vielen Süßigkeiten freuten oder ihren Spaß beim beliebten Kürbisschnitzen hatten, gefiel den Erwachsenen am verkaufsoffenen Sonntag das vielfältige Angebot in den Geschäften der Innenstadt.

Bis 2019 fand das Shopping-Event in den Abendstunden an Halloween statt. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung dann wegen der Corona-Krise abgesagt. Vor dem Hintergrund der Pandemie haben sich die Veranstalter ein neues Konzept überlegt. So verteilen sich die Attraktionen über die ganze Innenstadt. Und zwischen den Essens- und Getränkeständen am Spittel, einem der zentralen Plätze der Stadt, ist ausreichend Abstand. Außerdem entschied man sich, die Veranstaltung auf zwei Tage auszuweiten.

Ralph Heinen aus Bitburg: „Ich bin jedes Jahr hier. Eine schöne Veranstaltung. Für die Kinder ist es ein Highlight und mal eine Abwechslung, nachdem der Karneval und andere Events schon ausgefallen sind.“ Foto: Matthias Willems

Rene Schwanke aus Burbach: „Ich habe aus der Zeitung hiervon er­fahren und bin mit meinen beiden Kindern hierher gekommen. Die sammeln fleißig Süßigkeiten. Für sie ist das schön. Trotz den Corona-Bedingungen gefällt es mir hier gut.“ Foto: Matthias Willems

Dominik Zillgen und Priscilla Nab aus Trier: „Wir sind wegen Halloween hier. Für die Kinder wird hier viel gemacht. ,Die Kopflosen‘ (Anmerkung: Künstlergruppe) sind witzig. Die finden wir klasse.“ Foto: Matthias Willems