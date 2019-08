FILM : So oft ausgemistet, bis es passt

SCHÖNECKEN/HERSDORF Filmstudenten aus Berlin und Karlsruhe haben mit Laiendarstellern aus Schönecken und Oberweiler Szenen für einen semidokumentarischen Kurzfilm gedreht.

Ernst und sein Neffe Adam stehen im Stall und schaufeln Mist in ihre Schubkarren. Sie unterhalten beziehungsweise streiten sich, bis die Schubkarre des einen voll ist. Wenig später schaufeln beide ihre Schubkarren wieder leer, um mit der gleichen Prozedur und der gleichen Unterhaltung wieder von vorne zu beginnen. „Der Dialog hat mir schon sehr gut gefallen, aber ich möchte, dass ihr während eurer Unterhaltung noch etwas mehr arbeitet“, sagt Aart Steinmann zu den beiden Männern. Mehr arbeiten also. Dabei sieht Ernst so aus, als sei er bereits am Ende seiner Kräfte: Seine Stirn glitzert im Licht der spärlichen Stallbeleuchtung und auf seinem T-Shirt bewegen sich die Grenzen gewaltiger Schweißflecken aufeinander zu.