Wenn die Krankheit kein Ende nimmt : Ein Long-Covid-Patient aus der Eifel berichtet

Wie viele Corona-Patienten erwischt es? Derzeit gehen Fachleute davon aus, dass zehn bis 20 Prozent der Infizierten mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Bitburg Ihn hat’s so richtig erwischt. Ein 56-jähriger Mann leidet an Long Covid. Er ist einer von derzeit drei Patienten mit Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, die in der Bitburger Praxis von Heidi Weber behandelt werden. Dass es ihn so treffen könnte, hätte er nicht erwartet.

Mit Maske kommt er zum Gespräch in die Innenstadt – obwohl wir uns draußen und auf Abstand treffen. Er möchte lieber anonym bleiben. Zustande kam der Kontakt durch seine Hausärztin Heidi Weber, die in Bitburg eine Praxis betreibt. Der 56-jährige Mann ist einer von drei Patienten mit Long Covid. Menschen, die noch Monate nach einer Infektion mit dem Corona-Virus an Spätfolgen des Infekts leiden. Dass ihn die Krankheit derart aus den Latschen hauen würde, hat den 56-Jährigen völlig überrascht. „Das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können“, sagt er. Zumal seine Infektion selbst eher glimpflich verlief.

Ein gutes halbes Jahr ist es her, dass der Eifeler positiv auf Covid-19 getestet wurde. Eher zufällig, wie er sagt. „Auf der Arbeitsstelle meiner Frau wurde eine Infektion bekannt und da wurde sehr weitläufig ringsum getestet“, erzählt er im Gespräch mit dem TV. Kurios: Während die Frau negativ war und das Virus nicht von der Arbeit mit nach Hause gebracht hat, schlug der Test bei ihm an. „Das war ein absoluter Zufallsfund“, sagt er.

Info Long Covid Long Covid ist eine mögliche Langzeitfolge einer Corona-Infektion, bei der nach der akuten Erkrankung weiter Symptome bestehen. Dabei sind die bisher beobachteten Symptome sehr unterschiedlich und reichen von schweren Lungenschäden über Entzündungsreaktionen und Veränderungen an verschiedenen Organen bis zu Atemnot und dem Fatigue-Syndrom. Langzeitschäden können auch nach milden Krankheitsverläufen auftreten. In einer im April 2021 veröffentlichten Studie kommen Wissenschaftler der Universitätsklinik Köln und des King's College London zu dem Ergebnis, dass sechs Monate nach der Infektion noch zehn Prozent der ambulant behandelten Patienten Langzeitfolgen aufweisen. ⇥(Quelle: Wikipedia)

Wo er sich angesteckt haben könnte, ist ihm absolut schleierhaft. „Wir hatten unsere Kontakte in dieser Zeit ja schon total reduziert, nur noch eine Handvoll Menschen hin und wieder gesehen.“ Die wurden alle, wie auch die Arbeitskollegen des Mannes, getestet. Alle negativ. „Da bin ich natürlich froh, dass ich da keinen angesteckt habe“, sagt der Mann. Schließlich hätte er selbst ja bis zu diesem Test gar nicht geahnt, infiziert zu sein.

„Ich hatte absolut null Symptome“, sagt er. Kein Husten, keine Atemnot, kein Verlust des Geschmackssinns oder sonst irgendein Hinweis, dass etwas nicht stimmen könnte. Schlimm sei die Zeit der Quarantäne gewesen. „Wenn Sie das in einer Wohnung aushalten müssen, ohne Garten, ohne die Möglichkeit, mal raus zu kommen, ist das schon lange.“ Da ahnte er noch nicht, dass Corona ihn noch schlimmer treffen sollte.

Wochen nach der Quarantäne-Zeit, da war er längst wieder negativ getestet, fing es an. „Mir war auf ein Mal ständig übel.“ Er habe sich nicht erklären können, warum. „Wenn ich schon nur die Maske aufgezogen habe, wurde mir speiübel.“ Als er eine Tasse schwarzen Kaffee getrunken habe und sich anschließend übergeben musste, war ihm klar: Irgendwas stimmt nicht.

Die Blutuntersuchung bei der Hausärztin zeigte dann „exorbitante Werte“, wie der Patient sagt. Die Leberwerte waren so gravierend erhöht, dass auch Heidi Weber stutzte. Dann schwoll der Fuß des Patienten an. Vielleicht eine bakterielle Entzündung. Kurze Zeit später: auch der zweite Fuß schwillt an. Dann die Knie. „Ich hatte Knie wie Luftballons, konnte nicht mehr laufen, alles tat weh, es sind schreckliche Schmerzen gewesen“, erzählt der 56-Jährige.

Im Krankenhaus bestätigte sich dann der Verdacht, den auch schon seine Hausärztin geäußert hatte: Er leidet unter Spätfolgen seiner Corona-Infektion, auch Long Covid genannt. Die Ärzte sprechen in seinem Fall von einer „Corona-ausgelösten Großgelenk-Arthritis“. Eine von mehreren Langzeitfolgen, die Patienten nach einem Virusinfekt erleiden können.

„Am häufigsten ist nach aktuellem Stand der Forschung wohl das Fatique-Syndrom, bleierne Müdigkeit und Erschöpfung“, sagt Heidi Weber. Sie betreut auch eine Patientin, die damit infolge einer Corona-Infektion zu kämpfen hat: „Eine bis dahin kerngesunde Frau.“ Ein weiterer ihrer Patienten habe eine schwere Herz-Musel-Entzündung nach der Corona-Infektion bekommen.

Was die Bitburger Ärztin erstaunt: „Alle drei hatten keine besonderen Vorerkrankungen oder sind irgendwie in das Raster von Risiko-Patienten gefallen.“ Und noch etwas ist der Allgemeinmedizinerin aufgefallen: „Die hatten keine Antikörper im Nachgang der Corona-Infektion entwickelt“, sagt Weber. Dem Körper habe die Abwehr gefehlt, das Virus in Schach zu halten.

Lesen Sie auch Trotz Genesung : Nach Covid-19 ist das Leben oft nicht wie vorher

Für den 56-jährigen Long-Covid-Patient hat sich die Lage inzwischen deutlich verbessert. Er hat seine erste Impfung bekommen, mit AstraZeneca. Und jetzt bildet er auch Antikörper. Die Schwellung seiner Gelenke ist zurückgegangen, er kann wieder laufen. Er sei wegen der Schmerzen schon verzweifelt gewesen: „Wo soll die Reise nur hingehen, habe ich mich gefragt.“

Dass die Impfung eine Besserung bringen würde, hat auch seine Ärztin Heidi Weber gehofft. „Jetzt kämpft der Körper gegen das Virus.“ Sie ist froh, dass es an dieser Stelle Woche für Woche vorangeht.

Betreut drei Long-Covid-Patienten: Ärztin Heidi Weber. Foto: privat