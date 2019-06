Kolumne : So schön ist Dockendorf

Wir sind ganz glücklich hier, sagt Ortsbürgermeister Stefan Rodens über das Leben in Dockendorf, in der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Glücklich kann er sich auch schätzen, hat er doch bei der Wahl stolze 91 Prozent der Stimmen bekommen.

Mit diesem Vertrauensbeweis durch die Wähler kann er die anstehenden Projekte angehen, wie zum Beispiel die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, die noch aus den 50er und 60er Jahren stammt. Es sollen auch zusätzliche Laternen aufgestellt werden. Also mehr Licht für die Gemeinde. Wie andernorts auch müssen im Ort in den nächsten Jahren Straßen saniert werden. Am Spielplatz hingegen tut sich jetzt schon etwas: „Er wird zurzeit erneuert, die Geräte sind in die Jahre gekommen, das ist auch eine Frage der Unfallverhütung“, sagt der Ortschef. Glücklicherweise gibt es für den Spielplatz auch genügend Nutzer, leben in dem 230-Einwohner-Ort doch auch etwa 40 kleine Dockendorfer. In Sachen Neubaugebiet steht auch was auf der To-do-Liste: „Alle Bauplätze ,Auf Gründ’ sind verkauft. Der Rat muss über eine Erweiterung entscheiden“, sagt der 56-Jährige. Und ergänzt: „Der angrenzende Sportplatz könnte der Erweiterung zum Opfer fallen. Für den findet sich aber auch eine Ersatzmöglichkeit, Flächen gibt es ja genug.“