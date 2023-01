Kirche : Reform in Bitburg und Umgebung: „Der Pastorale Raum entsteht im Gehen des Weges“

Foto: Bettscheider Brigitte

Zum 1. Januar wurden im Bistum Trier aus mehreren Pfarreien oder Pfarreiengemeinschaften weitere so genannte Pastorale Räume gebildet, darunter ist auch Bitburg. Die Verantwortung trägt ein Leitungsteam, das in der neuen Struktur große Chancen sieht. Doch ist eine Stelle noch nicht besetzt.

Die Zahlen – wie viele Katholiken in wie vielen Kirchengemeinden auf welcher Fläche zum neuen Pastoralen Raum Bitburg gehören – sind rasch genannt (siehe Info). Was sich dann wie ein roter Faden durch das Gespräch mit Pfarrer Michael Becker (Irrel) und Rendant Wolfgang Neumann (Prüm) zieht, sind – neben den Aufgaben und Schwerpunkten – die Chancen, die in der neuen Struktur stecken. Oder wie Michael Becker es auf den Punkt bringt: „Der Pastorale Raum entsteht im Gehen des Weges.“

Wer den Pastoralen Raum Bitburg leitet

Zum 1. Januar 2023 hatte der Bischof den aus Freisen im Saarland stammenden Priester und Träger des päpstlichen Ehrentitels „Monsignore“ Michael Becker zum Dekan und Leiter des neuen Pastoralen Raums Bitburg ernannt. Zu den bisherigen Stationen des heute 58-Jährigen gehörten nach der Priesterweihe in Rom (1989) Saarbrücken, wo Becker Pfarrer und Dechant war, und Trier, wo er ein Jahrzehnt lang das Priesterseminar leitete. Becker war schon als Leitender Pfarrer einer „Pfarrei der Zukunft“ für Bad Kreuznach gesetzt, als im Herbst 2019 das Stoppschild aus Rom kam und die Karten neu gemischt werden mussten. So kam er im Februar 2020 als Kooperator in die Pfarreiengemeinschaft Irrel (mit Wolsfeld und Bollendorf), wo er nun auch weiterhin eine halbe Pfarrstelle besetzt.

Info Der Pastorale Raum Bitburg Leitungsteam: Dekan Pfarrer Monsignore Michael Becker, Rendant Wolfgang Neumann, NN. Amtszeit: vier Jahre, Verlängerung ist möglich. Anzahl der katholischen Kirchengemeinden: 28; davon bereits fusioniert: St. Matthias Südliche Eifel und Speicher St. Peter und Paul; noch nicht fusionierte Pfarreiengemeinschaften: Bitburg, Irrel, Kyllburg. Anzahl der Katholiken: 39.709 (Stand 31.12.2022) Fläche des Pastoralen Raums: 651 Quadratkilometer Anschrift: Pastoraler Raum Bitburg, Hauptstraße 43, 54634 Bitburg, Telefon: 06561/694290.

An Beckers Seite im Leitungsteam arbeitet Wolfgang Neumann (51). Der Vater von zwei Kindern stammt aus St. Thomas und wohnt heute in Metterich. Er lernte Bürokaufmann bei der damaligen Rendantur Gerolstein und absolvierte später berufsbegleitend die Ausbildung zum Personalfachkaufmann. Er war bei der Rendantur Bitburg als Sachbearbeiter und stellvertretender Leiter sowie im Leistungszentrum des Generalvikariats Trier tätig, bevor er 2007 die Leitung der Rendantur Prüm übernahm. „Er bringt also ganz viel Kompetenz mit“, so fasst Dekan Michael Becker Wolfgang Neumanns Eignung für die neue Aufgabe als Ökonom im Pastoralen Raum Bitburg zusammen. „Ich möchte das Neue mitgestalten“, sagt Neumann zu seiner Motivation, sich auf die Stelle im Leitungsteam zu bewerben. Es fehlt allerdings noch zur seelsorgerlichen Mitarbeit der oder die Dritte im Bunde. „Wir wünschen uns sehr, dass die Stelle bald besetzt wird“, erklären Becker und Neumann – „und sehr gerne von einer Frau“, sagen sie. Auch die Bitburger Hauptstraße 43 als aktuelle Adresse des Pastoralen Raums (bisher Sitz des Dekanatsbüros) werde sich ändern, sobald neue Räumlichkeiten gefunden seien. Was nicht einfach sei – „aber unser Büro gehört in die Kreisstadt“, betont der Dekan.

So wird das künftige Leitungsteam vorbereitet