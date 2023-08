Ein Blick in die Zahlen Tourismus in den Eifelkreisen: Die Gäste kommen – aber ...

Sie fliegen wieder, die deutschen Urlauber. Auf den Rad- und Wanderwegen der Eifel herrscht kein Gedränge und selbst an den Hotspots, wie dem Drei-Mühlen-Wasserfall bei Nohn muss niemand mehr Schlange stehen. Während der Pandemie-Jahre jubelten die Touristiker über die Wiederentdeckung des Tagestourismus vor der Haustür und hofften auf zukünftige Wertschöpfung nach dem Motto: „Wer die schöne Eifel besucht, der kommt bestimmt auch wieder.“ Bisher seien noch keine Gästezahlen für die laufende Saison veröffentlicht, doch aktuell sehe es danach aus, dass weniger Besucher kämen, als im Vor-Corona-Jahr 2019, sagt Frank Reuter, Chef der Touristik GmbH Gerolsteiner Land. „Doch wir sind auf einem guten Weg. Es herrscht nach wie vor hohe Nachfrage nach Hotelzimmern, es kommen viele Familien mit Kindern in die Region. Es ist eine Rückkehr zur Normalität.“ Ohnehin, sagt Reuter, würden die offiziellen Gästezahlen nicht den tatsächlichen Stand wiedergeben. „Nur noch Betriebe mit zehn und mehr Betten sind verpflichtet, Übernachtungen zu melden. Das ergibt in der Eifel, mit ihren vielen kleineren Übernachtungsangeboten, ein verzerrtes Bild.“