Veraltete Technik Nach Feuer: So steht es um die Otto-Hahn-Sporthalle in Bitburg

Der 12. Juli 2022. An der Otto-Hahn-Realschule plus in Bitburg brennt es. Genauer gesagt: In der Halle der Schule. Feuerwehrleute machen den Brandherd im Kriechkeller unter der Halle fest. Dort brennen vor allem Akten und Ordner. Vier Einsatztrupps und Atemschutzgeräte sind notwendig, um das Feuer zu löschen. Verletzt wird zum Glück niemand. Erst nach drei Stunden und nach einigen Nachlösch- und Belüftungsarbeiten ist der Einsatz beendet, beschreibt die Feuerwehr damals die Geschehnisse bei Facebook.