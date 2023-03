Bitburg Zehnter Rücktritt im Bitburger Rat

Es ist der zehnte Wechsel in der laufenden Legislatur. Die Gründe sind so verschieden wie die Menschen: Den Anfang machte 2019 Winfried Kessler (Liste Streit) aus „privaten Gründen“. 2020 folgte der Ausstieg von Michael Ludwig (CDU), der in den Landtag wechselte und Jürgen Weiler (CDU), der wegen Ausbaubeiträgen mit der Stadt im Clinch lag. Bei den Grünen traten „aus Altersgründen“ Peter Berger und Johannes Ross-Klein zurück. Aus privaten Gründen 2020 Winfried Pütz und 2021 Petra Streit (beide Liste Streit) und 2022 Paul Bies von den Grünen sowie im gleichen Jahr FDP-Dame Marieluise Niewodniczanska aus Altersgründen.