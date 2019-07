DIE WELT ZU GAST IN BITBURG : Von Bitburg bis Lima: Drei Tage volles Programm beim Folklore-Festival

Bitburg (red/utz) Von Frankreich bis Tschechien, von Großbritannien bis Weißrussland: Auch beim Foklore-Festival 2019 trifft sich die Welt wieder in Bitburg. Die weiteste Anreise haben zweifellos die Gäste aus Peru.

Samstag, 13. Juli: Beim Treff der Kulturen um 10 Uhr können die Gäste viele Gruppen zum ersten Mal live erleben. Der Bürgermeister der Stadt Bitburg, Joachim Kandels, und Ulrike Löhnertz vom Trierischen Volksfreund moderieren das Stelldichein mit neun Folklore- und Musikgruppen auf der Bühne am Spittel. Weiter geht es mit dem 39. Bitburger Bierfassrollen im Karenweg um 13.30 Uhr mit anschließender Siegerehrung auf der Wasserbühne in der Konrad-Adenauer-Anlage. Das Kinder-Folklore-Festival startet um 15.30 Uhr in der Stadthalle. Beim Einzug der Nationen heißen die Bitburger um 19.30 Uhr ihre tanzenden Gäste im Festzelt willkommen. Bereits ab 18.30 Uhr spielt der Städtische Musikverein Bitburg.



Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli: Die Fußgängerzone mit dem Spittel und dem neuen Petersplatz, die Konrad-Adenauer-Anlage/Am Markt, die Stadthalle mit Vorplatz sowie dem Festplatz „Grüner See“: Das sind die Schauplätze, an denen die Besucher volles Programm erleben: Denn die Gruppen tanzen in der ganzen Stadt.