Veranstaltung Party und Nachtschwärmer beim Halloween Night Shopping in Bitburg (Fotos)

Schaurig-schönes Einkaufsvergnügen: So war das Halloween Night Shopping in Bitburg am Dienstagabend.

01.11.2023, 11:05 Uhr

Halloween-Shopping in Bitburg 38 Bilder

Von Rudolf Höser

Am Dienstagabend stand mit dem Halloween Night Shopping in Bitburg alles im Zeichen eines schaurig schönen Einkaufsvergnügens. Bis gegen 22 Uhr huschten die Gruselfiguren durch das Dunkel, eine wahre Gruselzone tat sich da auf. Hier geht es zur Bilderstrecke: Halloween-Shopping in Bitburg