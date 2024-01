Schnee am Mittwoch So werden in der Region die Straßen frei gehalten

Bitburg: Seit 2 Uhr nachts waren die Masterstraßenmeisterei Bitburg, die Straßenmeisterei Irrel und die Straßenmeisterei Kyllburg am Mittwoch in Bereitschaft. Um diese Uhrzeit fuhr ein Kontrolldienst durch die Eifel, checkte die Straßen und maß die Temperatur. Sofern die Straßen verschneit waren, meldete sich der Kontrolleur in Bitburg. Die Arbeit begann. „Wir gehen davon aus, dass es so zwischen 6 und 7 Uhr richtig losgeht“, sagte Helmut Barz, Leiter der Masterstraßenmeisterei Bitburg am Dienstagabend.