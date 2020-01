Info

Das große Bauen: Auf Initiative des damaligen Brauerei-Chefs Hanns Simon wurde 1974 Haus Beda gebaut, das 1976 eröffnete. Dort sorgt die Dr.-Hanns-Simon-Stiftung nach wie vor für kulturelles und geselliges Leben. Damals hieß der Beda-Platz noch Neumarkt. Erst nach der Eröffnung des Kulturhauses entschied sich die Stadt, ihn in Beda-Platz umzubenennen. 1978 stand die neue Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse. Den Planern war es wichtig, das Haus als Passage zu konzipieren, um die Trierer Straße mit Beda-Platz und Haus Beda zu verbinden. Drittes Gebäude im Bunde war 1983 die Volksbank. Es folgte 1984 das Büro- und Wohnhaus neben Haus Beda. Dann war erst einmal Schluss.

Der schnelle Abriss: Die drei kleinen Häuser in der Gartenstraße wurden im Jahr 2000 abgerissen. Seither hat das Grundstück ein paar Mal die Besitzer gewechselt.

Die Aussicht: Auf dem Grundstück an der Gartenstraße will nun die Arend GmbH ein Wohnhaus mit mehr als 30 Einheiten bauen. Neben der Kreissparkasse soll die Bit-Galerie entstehen. Für beide Projekte könnte es dieses Jahr – so der Plan der Investoren und der Stadtverwaltung – Baurecht geben.