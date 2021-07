Hochwasser-Opfer : Ab jetzt Soforthilfe beantragen

Bitburg/Prüm (red/de) Das ist bei all dem Leid und der Zerstörung eine absolut erfreuliche Nachricht, die uns Rainer Hoffmann, Geschäftsführer des Kreisverbands Bitburg-Prüm des Deutschen Roten Kreuzes, durchgibt: „Die Spendenbereitschaft für die gemeinsame Aufgabe der Bewältigung der Unwetterschäden 2021 ist sehr groß“, sagt Hoffmann und dankt allen Spendern.

Antrag auf Soforthilfe: Das Antragsformular gibt es auf der Homepage unter www.drk-bitburg-pruem.de sowie in der Geschäftsstelle des Kreisverbands (Rot-Kreuz-Straße 1-3, 54634 Bitburg) und kann per Mail an AnfrageUnwetterhilfe@drk-bitburg.de angefordert werden. Ausgefüllte und vom Ortsbürgermeister gegengezeichnete Anträge können per Mail, Fax 06561/6020-19, oder per Post an das DRK zurückgesendet werden. Und wer spenden will: Kreissparkasse Bitburg-Prüm, IBAN: DE59 5865 0030 0008 0509 99; Volksbank Eifel, IBAN DE29 5866 0101 0002 0470 05, Verwendungszweck: „Unwetterkatastrophe Eifelkreis“.