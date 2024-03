Megaprojekt In der Südeifel eröffnet eines der größten Photovoltaik-Freiflächenvorhaben Deutschlands

Die gute Nachricht für alle zu Beginn: Mit der jährlichen Stromproduktion im Photovoltaik-Park Südeifel können künftig 139.000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Das große Photovoltaik-Projekt in der Südeifel, das zu den größten PV-Freiflächenvorhaben in Deutschland zählt, wird am 19. April in Karlshausen offiziell eröffnet.