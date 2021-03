Dorfentwicklung : Hostener sprechen sich für Solarpark aus

Hosten Nächster Schritt auf dem Weg zum Solarpark bei Hosten: Nun hat der Gemeinderat einen sogenannten Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst.

Circa 25 000 sollen es mal werden auf einer Fläche von rund zehn Hektar in der Nähe der Hostener Grillhütte. So lauten die aktuellen Pläne des Trierer Investors Wes Green.Damit könnten nach Schätzungen der Verbandsgemeinde Speicher etwa 2850 Haushalte versorgt werden. Und auch die Gemeinde dürfte über die Grundstückspacht profitieren.

Die Anlage in Hosten ist übrigens nicht die einzige, die in der Gegend geplant ist. Auch in Preist hat Wes Green ein ähnliches Projekt in der Pipeline.