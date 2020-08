Blutspende : Neuer Service, dringender Aufruf

Durch Sommerloch und Corona gibt es Engpässe bei der Blutversorgung. Das Rote Kreuz bittet daher dringend um Spenden. Ein neuer Service soll mehr Komfort und bessere Abläufe bieten.

Täglich werden in Deutschland rund 15♦000 Blutspenden benötigt, um die Patientinnen und Patienten in den Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen zu versorgen. Auch und gerade während der Corona-Krise sind die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes daher dringend auf die Unterstützung der Bevölkerung durch Blutspenden angewiesen.

Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspende-App, die Website www.spenderservice.net oder folgenden Link: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/biersdorf. Falls Spender keinen Internetanschluss haben, so können diese sich gerne auch über die Hotline 0800 / 1194911 anmelden. Blutspende-Termin ist am Montag, 24. August, von 17 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus in der Langheck.