Gesundheit : Sommerpause der Rheuma-Liga

Bitburg Das Funktionstraining, die Trocken- und Wassergymnastik der Rheuma-Liga in der St.-Martin-Schule in Bitburg findet in den Sommerferien von Dienstag, 2. Juli, bis einschließlich Donnerstag, 8. August, nicht statt.

