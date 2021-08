Corona-Pandemie : „Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet!“

Bitburg Endlich – Der Ansturm auf das Angebbot im Impfzentrum des Eifelkreises in Bitburg, Kinder ab zwölf Jahre gegen Corona impfen zu lassen, ist groß – Alex Wittlings hat sich vor Ort umgehört und Stimmen gesammelt

Dienstagmittag am Impfzentrum in Bitburg. Es ist deutlich mehr los als sonst. Zusätzlich zu den normalen Terminen kann man sich nämlich an diesem Tag auch spontan ohne Anmeldung eine Erst-Impfung abholen. Über 400 Menschen hatte das Deutsche Rote Kreuz so bei den ersten Terminen in Bitburg bereits geimpft (der TV berichtete hier).