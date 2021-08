Corona-Pandemie : Großes Interesse am Sonderimpftag in Bitburg

Großes Interesse am Sonderimpftag in Bitburg

Bitburg Wer sich spontan für eine Corona-Impfung entscheidet, kann sich heute und morgen ganz einfach und ohne Termin im Bitburger Impfzentrum impfen lassen.

Bitburg Ganze 160 Impflinge haben sich heute schon ihre spontane Impfung „To-Go“ im Impfzentrum abgeholt. Die Erst-Impfung am Aktionstag geht schnell, unbürokratisch und ohne viel Wartezeit. „Wir sind froh, die langsam frei werdenden Termine trotzdem noch nutzen zu können“, erklärt Maximilian Terkatz vom Deutschen Roten Kreuz. „Besonders für Menschen, die Angst vor der Impfung haben, sei es ohne Termin etwas einfacher“. Hemmungen nehmen und die Impfbereitschaft steigern, genau darauf komme es an. Alles was man braucht, sind ein Personalausweis und 30 bis 45 Minuten Zeit.