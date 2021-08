Pandemie : Impfung ohne Termin: In Bitburg geht’s

Bitburg (red) Das Impfzentrum Bitburg bietet weitere Sonderimpftage an, bei denen alle Menschen im Eifelkreis ab zwölf Jahren sich ohne Termin gegen das Corona-Virus immunisieren lassen können. Die Termine sind am Mittwoch, 18. August, Donnerstag, 19. August, und Freitag, 20. August, im Impfzentrum in Bitburg – jeweils von 8 bis 15 Uhr.

Gespritzt wird das Vakzin von Biontech oder auf Wunsch auch das von Johnson und Johnson. Mitzubringen sind: Personalausweis, Impfpass, Krankenkassenkarte und, falls vorhanden, Medikamentenplan. Impflinge unter 18 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.