AfD-Mann nach Wahl vorne Bekommt der Partnerlandkreis des Eifelkreises den ersten AfD-Landrat Deutschlands?

Sonneberg/Bitburg-Prüm · In Sonneberg, dem Partnerlandkreis des Eifelkreises Bitburg-Prüm, erreicht ein AfD-Politiker bei der Wahl zum Landrat fast 50 Prozent der Stimmen. In dem Bundesland, in dem die Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Vor der Stichwahl sehen andere Parteien eine Chance, die jedoch längerfristigen Schaden anrichten könnte.

14.06.2023, 15:01 Uhr

Robert Sesselmann könnte der erste AfD-Landrat in Deutschland werden. Foto: dpa/Martin Schutt

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Als Roger Graef, damals Landrat des Landkreises Bitburg-Prüm, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, seine Führungsriege zusammenruft, um dem neu gewonnenen Partnerlandkreis Sonneberg zu helfen, ist ein Mann mit vorne dabei: Hans-Peter Schmitz aus Neidenbach (Verbandsgemeinde Bitburger Land). Graef sagt damals, es sei eine „nationale Aufgabe“ den Landkreis in Thüringen im Bereich der öffentlichen Verwaltung aufzubauen. Aus Schmitz wird ein Verwaltungshelfer, es zieht ihn in den Landkreis Sonneberg.