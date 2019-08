Summer-Jazz-Festival : Zeitreise in die Funky Sixties

Holger Weber und seine Band Soul Brotherhood spielen am Mittwoch, 7. August, ab 19 Uhr im Haus Beda in Bitburg. Summer-Jazz im Bedagarten ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Jazz-Initiative Eifel, der Kulturgemeinschaft Bitburg und der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung. Foto: Manfred Pollert Photographie

Bitburg (red) Manfred Weber (Foto) und seine Band Soul Brotherhood rocken unter dem Motto „A Tribute to Brother Jack McDuff“ am Mittwoch, 7. August, ab 19 Uhr den Bedagarten in Bitburg. Das Publikum wird mit in die Funky Sixties, in denen der Jazz auf die Rhythmen von James Brown und dem Boogaloo traf, entführt.

