Matzen startet weitere Umweltaktion : Sozialer Wohnungsbau für Vögel und Bienen

Auch Ortsvorsteher Paul Sonnen hilft beim Zuschneiden der Nistkästen für Matzen. Foto: TV/Markus Thiex

Bitburg-Matzen Matzen setzt sich weiter für den Umweltschutz ein: Nachdem die Bürger schon rund 50 Obstbäume gepflanzt haben, wollen sie jetzt Insektenhotels und Nistkästen bauen und im Ort aufhängen.

In Deutschland herrscht Wohnungsnot. Und das nicht nur in den Großstädten. Auch in der Natur, die uns umgibt, wird der Platz zum Leben knapper.

Vögel finden keine Baumhöhlen mehr zum Nisten, weil Wälder abgeholzt werden. Insekten können sich nicht mehr auf Feldern tummeln, weil Pestizide sie umbringen. Und in rausgeputzten Siedlungen finden sich immer weniger Nischen für heimische Arten. Löcher in Fassaden und Dächern werden gestopft, alte Scheunen und baufällige Gebäude abgerissen. Der Lebensraum für Meise, Sperling, Star, Biene, Hummel und Co. schwindet.

Die Gruppe „Matzen Buddelt“ will dagegen nun etwas unternehmen. Und das Team um Markus Thiex (die Grünen) tut das, was man auch in der Großstadt tut, wenn es eng wird: Es baut Wohnungen.

Etwa 100 Nistkästen für Vögel und 60 Hotels für Insekten werden derzeit im Bitburger Stadtteil zugeschnitten. Es wird gesägt, gehobelt und gebohrt, damit am ersten Februar alles fertig ist. An diesem Samstag planen die Matzener zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland, Nabu, nämlich ihre zweite große Aktion.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hat die Initiative „Matzen Buddelt“ von sich Reden gemacht. Inspiriert durch die Kampagne „Einheitsbuddeln“ zum Tag der deutschen Einheit 2019 haben Bürger im Ort knapp 50 Obstbäume gepflanzt (der TV berichtete).

Initiator Markus Thiex gerät immer noch ins Schwärmen, wenn er an die Aktion denkt: „Die Resonanz war super. Das ganze Dorf steht hinter den Aktionen, von Jung bis Alt.“

Auf den Lorbeeren ausruhen, wollen sich die Umweltschützer nach dem Erfolg aber nicht. Die Aktion, sagt der 45-Jährige, habe ihnen gezeigt, „dass man auch im Kleinen etwas bewegen kann. Man muss nur anfangen, dann findet man Mitstreiter.“

Auch bei der zweiten Aktion helfen wieder etliche Bürger ehrenamtlich mit, sagt Thiex. Regionale Firmen beteiligen sich außerdem an den Materialkosten. So hat etwa das Unternehmen Naturbaustoffe Hormisch aus Karlshausen 250 laufende Meter Holz für die Kästen gespendet. Und die werden nun für den großen Tag vorbereitet.

Ab 13.30 Uhr lädt die Gruppe am ersten Februar Interessierte ins Matzener Gemeindehaus ein. Dort wird dann zunächst Peter Brixius vom Nabu einen Diavortrag zur Gefährdung der Insekten halten. Danach können Besucher dann Nistkästen und Insektenhotels zusammenbauen.

Die fertigen Unterkünfte sollen dann zum einen im Ort aufgehängt werden, etwa auf dem Spielplatz oder am Gemeindehaus. Und zum anderen an Privatleute verkauft werden. So will die Gruppe laut Thiex Geld für weitere Projekte zusammenbekommen. Geplant sei in diesem Jahr etwa noch das Aussähen von Blühstreifen rund um den Stadtteil und ein Baumschnittkurs.