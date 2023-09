Sozialer Wohnungsbau in Bitburg Haus Ella strahlt im neuen Glanz, doch wann werden „Wilhelmine“ und „Hilda“ saniert?

Info

Die Stiftung Bürgerhospital geht auf den Bitburger Schöffen Heinrich von der Pforte zurück. Vermutlich noch vor dem Jahr 1300 gründete er das Sankt-Hospital „Zum Trost der Armen und Krancken“. Die Stiftung besteht bis heute. Bürgermeister Joachim Kandels (CDU) steht ihr als Vorsitzender des Hospitalausschusses vor. Ein Mitarbeiter der Stadt verwaltet sie.

Das damals gegründete Krankenhaus Bitburg selbst gibt es nicht mehr. Es stand vermutlich am einstigen, ebenfalls nicht mehr existierenden Südtor Bitburgs. Die Stiftung, die heute vor allem ältere und finanziell schwache Menschen mit bezahlbarem Wohnraum unterstützt, blieb bestehen. Die Wohnungen in den Gebäuden der Stiftung in der Eifelstraße, im Messenweg und in der Rittersdorfer Straße sind zwar nicht mietpreisgebunden, sind aber deutlich günstiger als im Rest der Stadt.