Soziales : Soziales Jahr im Haus der Jugend

Bitburg (red) Das Haus der Jugend Bitburg bietet jungen Leuten ab 18 Jahren die Möglichkeit, sich in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), im Bundesfreiwilligendienst sowie in Kurz- und Langzeitpraktika beruflich zu orientieren und an der Arbeit der Einrichtung mitzuwirken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken