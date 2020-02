Soziales : Sozialverband macht in Bitburg an Karneval Pause

Bitburg Die Geschäftsstelle des Sozialverbandes VdK in Bitburg ist am Rosenmontag, 24. Februar, und am Veilchendienstag, 25. Februar geschlossen. Weitere Informationen unter Telefon 06561/948717-0 oder per E-Mail an bianca.meyers@vdk.de